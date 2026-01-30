Venezia-Carrarese, i convocati di Calabro. Nessuna novità rispetto al derby
TUTTO mercato WEB
Attraverso i propri canali ufficiali la Carrarese ha reso nota la distinta con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Antonio Calabro per la gara in programma domani alle ore 15 contro il Venezia sul prato del 'Penzo'.
Portieri: Bleve, Fiorillo, Garofani
Difensori: Calabrese, Illanes, Imperiale, Oliana, Ruggeri
Centrocampisti: Belloni, Hasa, Lordkipanidze, Melegoni, Parlanti, Schiavi, Troise, Zanon, Zuelli
Attaccanti: Abiuso, Distefano, Finotto, Rubino, Sekulov, Torregrossa
Risultano assenti dalla distinta Cham, Salamon, Bouah e Bozhanaj.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
Le più lette
1 Playoff Champions League, l'Inter trova il Bodo. Juve c'è il Galatasaray. Atalanta con il Dortmund
4 Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
Ora in radio
19:30Football rewind live!
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile