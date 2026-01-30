Pontedera, ceduto Simone Ianesi a titolo definitivo alla Pianese
L'US Città di Pontedera comunica di aver trasferito a titolo definitivo all'US Pianese il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Ianesi.
La Società ringrazia Simone per l'impegno profuso in questi anni e gli augura le migliori fortune per la sua nuova esperienza professionale.
