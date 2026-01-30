Ufficiale
Cavese, Carmine Imparato rientra dal prestito. È già agli ordini di Prosperi
Rientro in casa Cavese di un giovane ceduto in prestito la scorsa estate. Ecco la nota:
"Cavese 1919 rende noto il rientro in anticipo dal prestito alla Boys Caivanese, del difensore Carmine Imparato. Il calciatore è già aggregato da alcune settimane al gruppo guidato da Mister Prosperi".
