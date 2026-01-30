TMW Verona, occhi su Taborda del Panathinaikos: l'argentino in gol ieri contro la Roma

Il Verona ha definito in queste ore l'arrivo di Sandi Lovric dall'Udinese, ma i movimenti in entrata del club scaligero potrebbero non essere finiti qui. Da ambienti greci infatti fanno sapere che il direttore sportivo Sean Sogliano ha messo nel mirino Vicente Taborda, fantasista argentino di proprietà del Panathinaikos.

Il classe 2001 si è messo in luce anche ieri sera nella sfida pareggiata dai greci per 1-1 contro la Roma proprio grazie a una sua rete. Nei giorni scorsi anche il Pisa si era interessato alla sua situazione, senza però affondare il colpo. E ora il Verona sta valutando il suo profilo, con il prodotto del settore giovanile del Boca Juniors che potrebbe lasciare la Grecia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Particolare di non poco conto, Taborda è in possesso del passaporto italiano e non andrebbe quindi a intaccare gli slot da extracomunitario.

I primi contatti in questo senso sono già andati in scena, col Verona che si è comunque preso qualche ora di tempo per valutare le strategie delle ultime ore di calciomercato: la sensazione è che sarà presa una direzione, in un senso o nell'altro, solo dopo la sfida che la squadra di mister Zanetti giocherà domani sera contro il Cagliari in quello che rappresenta uno snodo cruciale per la corsa salvezza.