Esclusiva TMW Nela: "Difesa arma in più della Roma. Obiettivo 4° posto, ecco cosa manca per lo scudetto"

Presente all’evento "International Trasfer Market" all’Hotel Cardo di Roma, l'ex calciatore giallorosso Sebino Nela ha rilasciato un'intervista a TMW sull'attualità capitolina. Si parte, ovviamente, dal pareggio di ieri sera ad Atene, che ha permesso a Pellegrini e compagni di centrare gli ottavi di finale di Europa League: "Bisognava entrare nelle prime otto, il traguardo è stato raggiunto. Dare un giudizio sulla prestazione quando la squadra è inferiorità numerica è sempre difficile, ma fin dai primi minuti di gioco ho avuto la sensazione che la Roma potesse vincerla più o meno facilmente. Missione compiuta, va bene così".

Sul primo gol del giovane Ziolkowski: "Sono contento per Ziolkowski, se lo meritava, anche perché era arrivata qualche critica. Deve crescere e sta lavorando per crescere e rendersi utile".

Sulla fase difensiva della Roma: "La difesa è stata l'arma in più della Roma fin dalla prima giornata di campionato. Secondo me è il primo reparto che ha capito immediatamente il lavoro che andava fatto. Se non sbaglio, ancora oggi quella giallorossa è una delle migliori difese d'Europa. Nel campionato italiano questo è già un ottimo inizio".

Sulla corsa al quarto posto: "La Roma se la gioca certamente, anche se c'è da lottare con tante altre squadre. Ci sono per esempio Juventus e Como... Bisogna dare continuità nei risultati e continuare a lavorare così, vediamo dove porterà il lavoro di Gasperini".

Su cosa manca per giocarsi lo scudetto: "Alla Roma manca una rosa adeguata, perché gli impegni sono tanti. Ci sono tantissimi infortuni, serve una rosa adeguata e di buon livello per poter competere per lo scudetto".