Brunori alla Sampdoria, Cutolo: "È molto entusiasta. Ha fame, non molla mai"

Oggi alle 17:01
Diego Anelli

Aniello Cutolo, ex attaccante ed attualmente Ds Arezzo capolista nel girone B della serie C, è stato contattato in esclusiva da Sampdorianews.net per un'intervista dedicata a Matteo Brunori, suo compagno di squadra proprio ad Arezzo.

"Parliamo di una persona eccezionale, con lui c'è un rapporto bellissimo di affetto, a distanza di anni ci sentiamo ancora spesso, anche pochi giorni fa e l'ho sentito molto entusiasta. È un professionista serio, sono molto contento del suo percorso, le sue grandi qualità tecniche e morali le abbiamo viste subito ai tempi dell'Arezzo sebbene fosse giovane e provenisse dalla serie D. Se è arrivato dove è arrivato e arriverà dove si merita, è proprio per merito delle sue caratteristiche ma anche del suo carattere: non molla mai, ha fame, voglia di dimostrare tutto il proprio valore, se poi sente un posto dove viene apprezzato riesce a dare più del 100%. Lo testimonia il suo rapporto con Palermo, è entrato nel cuore e nella storia di una città, di una grande piazza trascinando per anni i rosanero a suon di goal.
Adesso approda in una società spettacolare e ritengo che in questo momento abbia fatto la scelta giusta.

Matteo è un ragazzo estroverso, sensibile, si fa voler bene all'interno del gruppo, ha sempre una parola di conforto per ogni compagno, ha lo spirito giusto per fare la differenza in una squadra. È un forte attaccante, vede e sente tantissimo la porta, è un profilo offensivo completo potendo fare sia la prima che la seconda punta in virtù delle qualità tecniche e fisiche, è bravo anche nel gioco aereo, sa attaccare benissimo la profondità e leggere in anticipo le dinamiche e i movimenti nel reparto avanzato. Nella nostra stagione ad Arezzo arrivammo in semifinale play-off per salire in B persa contro il Pisa, eravamo ben assortiti, anche se io ero ormai verso la fine della carriera. Anche qui ad Arezzo Matteo è ricordato con grande affetto, ha lasciato il segno non soltanto a suon di goal, proprio per il il suo modo di essere, al di là dei numeri”.

