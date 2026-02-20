Ufficiale
Forlì, rinnova uno dei protagonisti della promozione! Farinelli firma fino al 2028
Il Forlì FC annuncia di aver trovato l’accordo per il prolungamento di contratto sino al 30 giugno 2028 con Nicola Farinelli!
Un segno di continuità, per un’avventura che prosegue con i colori biancorossi.
L’ala sinistra, classe 2001 si è rivelato un elemento fondamentale ai fini della vittoria del campionato di Serie D 2024/25, mettendo a referto 8 gol e 14 assist in 32 presenze.
In questa stagione, al suo esordio assoluto tra i professionisti, ha collezionato 24 presenze condite da 2 gol e due assist.
