Sassuolo, Grosso: "Matic giocatore assoluto, è determinante per la nostra crescita"
Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato a Sky Sport soffermandosi su due delle colonne portanti della sua squadra, ovvero Domenico Berardi e Nemanja Matic. Queste le sue parole:
"Berardi è il simbolo di questa squadra da tantissimi anni, il protagonista di molte stagioni e della scalata fino all'Europa di questo club. Questa è una società con valori e ambizioni e sono felice di esserne partecipe".
Di Matic cosa può dire?
"Matic è un'aggiunta in un gruppo che aveva fatto benissimo lo scorso anno. Abbiamo aggiunto giovani di prospettiva e Matic, un giocatore assoluto, determinante sia in settimana che durante le partite. Sono felicissimo di averlo incontrato perché è un grandissimo giocatore ed una grandissima persona".
