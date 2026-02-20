Sassuolo, Grosso: "Matic giocatore assoluto, è determinante per la nostra crescita"

Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato a Sky Sport soffermandosi su due delle colonne portanti della sua squadra, ovvero Domenico Berardi e Nemanja Matic. Queste le sue parole:

"Berardi è il simbolo di questa squadra da tantissimi anni, il protagonista di molte stagioni e della scalata fino all'Europa di questo club. Questa è una società con valori e ambizioni e sono felice di esserne partecipe".

Di Matic cosa può dire?

"Matic è un'aggiunta in un gruppo che aveva fatto benissimo lo scorso anno. Abbiamo aggiunto giovani di prospettiva e Matic, un giocatore assoluto, determinante sia in settimana che durante le partite. Sono felicissimo di averlo incontrato perché è un grandissimo giocatore ed una grandissima persona".