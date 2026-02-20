Infortunio per Osimhen: salta il Konyaspor. Cosa filtra verso Juventus-Galatasaray
Gestione attenta delle energie in casa Galatasaray, che guarda già al prossimo impegno europeo. In vista della gara di campionato contro il Konyaspor, in programma sabato 21 febbraio al Konya Büyükşehir Belediye Stadium, Victor Osimhen non figura nella lista dei convocati di Okan Buruk.
L’assenza dell’ex attaccante del Napoli è legata a un fastidio al polpaccio accusato dopo la recente sfida di Champions League vinta contro la Juventus. Una scelta prudenziale, senza particolari allarmi, concordata dallo staff medico per evitare rischi inutili in una fase cruciale della stagione. Dal club - riferisce Sky Sport - filtra infatti tranquillità sulle condizioni del nigeriano, che dovrebbe tornare regolarmente a disposizione per il match di ritorno dei playoff di Champions League, in programma all’Allianz Stadium.
Il Galatasaray potrà presentarsi a Torino forte del largo vantaggio maturato all’andata, un 5-2 che consente ai turchi di gestire la qualificazione agli ottavi senza forzare il rientro di Osimhen. Una pausa mirata, dunque, per ritrovarlo al massimo nel momento decisivo.
