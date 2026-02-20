Domani Cagliari-Lazio, i convocati di Sarri: torna a disposizione Zaccagni
Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato l'elenco dei convocati per la prossima sfida contro il Cagliari valida per la 26^ giornata di Serie A. Torna in gruppo capitan Zaccagni, mentre restano fuori Gila, Basic e Pedro. Questo l'elenco completo:
Portieri: Motta, Furlanetto, Provedel
Difensori: Pellegrini, Patric, Romagnoli, Tavares, Hysaj, Provstgaard, Marusic
Centrocampisti: Rovella, Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor, Przyborek, Cataldi
Attaccanti: Zaccagni, Noslin, Isaksen, Dia, Ratkov, Cancellieri, Maldini
