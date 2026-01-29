Foggia, Casillo fa il punto: “Squadra da rinforzare, mercato mirato per la salvezza”

Dopo qualche giorno di silenzio Gennaro Casillo, nuovo presidente del Foggia, è tornato a fare il punto della situazione per quanto riguarda il nuovo corso rossonero in conferenza stampa. Ecco quanto raccolto da TuttoCalcioPuglia:

"Per me è fondamentale metterci la faccia su ciò che sta accadendo e, per questo, sarò costante nel condividere con tutti il lavoro che stiamo portando avanti. In molti mi chiedono a che punto siamo: per quanto riguarda l’iter giudiziario, il percorso sta procedendo senza intoppi. È chiaro che i tempi della giustizia non sono immediati, ma posso dire che l’andamento è positivo.

Sul fronte sportivo, invece, dopo aver accelerato alcune attività già in fase preliminare per salvare la squadra — che resta il nostro primo obiettivo — stiamo lavorando senza sosta. La squadra, oggettivamente, ha bisogno di essere rinforzata e su questo siamo impegnati giorno e notte.

Stiamo operando in stretta sinergia con il direttore sportivo e con l’allenatore per individuare i profili giusti. È evidente che esistano delle criticità: io non sono un direttore sportivo e non entro nel merito delle scelte tecniche, ma è chiaro a tutti dove sia necessario intervenire.

Abbiamo pochi giorni a disposizione, ma tanti calciatori, colpiti dal calore della piazza, hanno manifestato il desiderio di venire a Foggia. Tuttavia, il nostro obiettivo è quello di inserire giocatori realmente funzionali al progetto, tenendo conto della classifica attuale e, soprattutto, di una prospettiva futura.

Stiamo puntando prevalentemente su calciatori di proprietà: uno verrà ufficializzato a breve, mentre gli altri saranno in gran parte acquisiti a titolo definitivo o in prestito con diritto di riscatto. Una scelta che dimostra come stiamo lavorando non solo per l’immediato, ma anche in ottica della prossima stagione.

Ho voluto chiarire questi aspetti perché sono stato assente per un periodo ed era giusto fare chiarezza".