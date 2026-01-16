Foggia, dieci giorni dopo le smentite arriva il cambio di proprietà: inizia l'era Casillo-De Vitto

Nonostante tutte le smentite ufficiali, nella giornata di ieri è iniziata l'era Casillo-De Vitto a Foggia. Una notizia che Tuttomercatoweb.com aveva anticipato lo scorso 5 gennaio, rivelando che gli attuali proprietari dell'Heraclea Gennaro Casillo e Giuseppe De Vitto, già gestori dello stadio Pino Zaccheria, erano in trattativa avanzata per acquistare il club rossonero, sottolineando che sarebbe servito il via libera dall'amministratore giudiziario, in quanto il club è sottoposto a procedura di amministrazione giudiziaria. Una notizia che il Foggia, tramite una nota pubblicata poche ore più tardi ha smentito in maniera categorica, affermando che "il club non aveva ricevuto alcuna offerta, né formale né informale, per la cessione della società e che qualsiasi ricostruzione diversa da questa era totalmente priva di fondamento e non rispecchia la realtà dei fatti".

A distanza di neanche 10 giorni dalla smentita del Foggia, è arrivato il passaggio di proprietà. Nella giornata di mercoledì c'è stata la firma dell'accordo preliminare e nella giornata di ieri i nuovi proprietari del Foggia hanno parlato in conferenza stampa illustrando i piani per il club e rivelando che la trattativa va avanti dallo scorso novembre, come affermato dallo stesso De Vitto: “A fine novembre mi sono detto, anche con gli amici della Fondazione di tentare questa scalata a Foggia, qualcuno si doveva muovere per fare qualcosa. Quindi ho incontrato Nicola Canonico che io conosco personalmente al di là del calcio. Io gli ho detto: “Son venuto fin qua per acquistare il Foggia, quindi gli ho chiesto se davvero volesse vendere il club o meno”. Canonico mi risponde di sì, e il problema era di una prospettiva incoraggiante. Sono tornato, ho parlato con Gennaro e Giuseppe e per far sì che tutto andasse in porto era fondamentale la riservatezza. Si è andati avanti, fino a quando agli inizi di dicembre la Fondazione ha fatto partire una manifestazione di interesse alla CNN, secondo gli accordi verbali che avevamo preso. Abbiamo avuto poi un’accelerata intorno a Natale, al fine di dare alla nuova proprietà la possibilità di fare mercato e dare il via ad un nuovo progetto sportivo. Abbiamo trovato la disponibilità di Nicola Canonico e c’è stata un’elaborazione sotto il profilo amministrativo molto delicata, perché occorrevano garanzie rispetto a tutto ciò che si doveva pattuire”. In questo percorso non è stato coinvolto l’amministratore giudiziario perché in base alle carte ora non doveva essere coinvolto. Di conseguenza, attendiamo nei prossimi 15 giorni il loro parere che non può che essere favorevole”.