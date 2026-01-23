Foggia, Musa sul mercato: "Stiamo cercando un attaccante, un esterno mancino e un difensore"
Con l'avvento della nuova proprietà, della quale TuttoMercatoWeb.com aveva dato anticipazione nonostante la smentita arrivata dalla precedente gestione, il Foggia ha iniziato a divenire operativo sul mercato, nel tentativo di raddrizzare una stagione a ora nata storta. La classifica non è positiva, ma la possibilità di risalita non manca.
E nella giornata in cui son stati presentati due nuovi volti, Maxime Girone e Gianmarco Cangiano, è intervenuto anche il Direttore Sportivo dei Satanelli Carlo Musa, che, come si legge sul portale foggiacalciomania.com, ha fatto il punto sulle operazione: "Stiamo cercando un attaccante, un esterno mancino e un difensore. Nelle prossime ore potremo definire un’altra trattativa anche se non sarà facile. Sicuramente l’entusiasmo degli ultimi giorni è vissuto positivamente all’esterno a partire dal cambio di società. L’aspetto più importante è quello dei tifosi. Le immagini di domenica hanno fatto il giro d’Italia".
Intanto, ricordiamo che con i due prima citati, arrivati rispettivamente a titolo definitivo dal Trapani e in prestito dal Pescara, sono approdati in rossonero anche Luca Nocerino - a titolo definitivo dal Campobasso- e Lorenzo Menegazzo in prestito dal Bologna. Sul fronte uscite, invece, si sono registrate le partite di Ciro Panico, passato a titolo definitivo al Giugliano, e i prestiti di Giuseppe Pellegrino e Luca De Simone, il primo all'Heraclea e il secondo al Manfredonia.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.