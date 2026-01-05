TMW Merola-Pescara, è aria di addio? Per la formazione abruzzese, l'attaccante è sul mercato

Una stagione, quella del ritorno in Serie B del Pescara, pesantemente condizionata dall'infortunio, e probabilmente adesso giunta anche al termine, perché questo lungo mese di mercato - con la sessione invernale che si chiuderà alle ore 20:00 di lunedì 2 febbraio - potrebbe portare a cambi sostanziali per il futuro di Davide Merola, la cui permanenza in Abruzzo non è affatto scontata.

Come già avevamo riportato nei mesi scorsi, il calciatore era attenzionato dalla Serie C, ma chiaramente la condizione fisica ostacolava il tutto, anche la possibilità di eventuali trattative. Essendosi sistemata, ecco che l'attaccante vorrebbe rimanere a Pescara ma, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, per il club è sul mercato, complice anche il suo importante stipendio; situazione che fa pensare che in terza serie solo le cosiddette big possano accaparrarselo.

La pista Catania, della quale avevamo parlato, sembra chiusa con l'arrivo di Giovanni Bruzzaniti dal Pineto, mentre con l'Ascoli non sembra esserci stato il definitivo contatto che avrebbe portato almeno ai primi approcci; la Salernitana, però, rimane una valida alternativa, anche se la vicenda legata alla panchina traballante di mister Giuseppe Raffaele potrebbe portare a operazioni più a rilento. A ogni modo il mercato è appena iniziato, e tutto può ancora accadere.