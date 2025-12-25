TMW
Salernitana su Davide Merola: sondaggio per l’attaccante del Pescara
TUTTO mercato WEB
La Salernitana pensa a Davide Merola per rafforzare il reparto offensivo durante il calciomercato di gennaio. Secondo quanto raccolto da TMW il club campano avrebbe avviato i primi contatti per l'attaccante classe 2000 del Pescara. La punta, che in Serie B quest'anno ha segnato un gol in 8 presenze, sarebbe anche pronto ad ascoltare eventuali offerte, ma la priorità resta la salvezza con il Delfino.
Merola ha un contratto con il Pescara fino al 2028, per questo servirà un'offerta importante della Salernitana per poterlo acquistare il giocatore.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Marco Conterio Il disegno di Comolli adesso è completo e inizia la nuova fase del progetto Juventus: tutti i dettagli e i retroscena sui piani del dirigente
Le più lette
2 Il disegno di Comolli adesso è completo e inizia la nuova fase del progetto Juventus: tutti i dettagli e i retroscena sui piani del dirigente
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile