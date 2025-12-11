A Brescia si attende l'annuncio dell'arrivo in panchina di Corini. Merola piace a due club

Era atteso già per il post gara di Coppa Italia l'annuncio, ma niente è arrivato: a ogni modo, nella giornata odierna (giovedì 11 dicembre), arriverà l'annuncio del nuovo tecnico dell'Union Brescia, con la squadra che, come ha fatto sapere il club, riprenderà nel pomeriggio gli allenamenti a Salò, in vista della trasferta di domenica, contro la Dolomiti Bellunesi (a Fontanafredda, ore 14:30). Intanto, però, c'è da fare i conti con l'eliminazione dal torneo parallelo al campionato, dove la Ternana si è imposta per 4-1.

A ogni modo è attesa per il via del nuovo corso, che, come abbiamo anticipato, sarà targato Eugenio Corini, che farà ritorno a Brescia per la terza volta: erano solo da limare i dettagli, ma sembra poi sia stato raggiunto l'accordo sulla base di un contratto valevole fino al 30 giugno 2028. Non resta quindi che attendere, ma di sicuro l'annuncio arriverà in mattinata.

Rimanendo poi sul versante panchine, ecco un'altra formazione del Girone A che deve sciogliere i nodi, la Pro Patria: dopo l'esonero di mister Leandro Greco e del suo vice Daniele Dessena prende sempre più quota la soluzione interna, con la definitiva promozione di Francesco Bolzoni, attualmente alla guida della formazione Primavera.

Intanto, attenzione a Davide Merola, attaccante del Pescara prossimo al rientro dopo un lungo infortunio: difficilmente - proprio anche per il guaio fisico - si muoverà dall'Abruzzo, ma in Serie C è tornato a essere un nome attenzionato da Ascoli e Catania. Chiaramente, ogni sviluppo possibile ed eventuale, non avverrà prima di gennaio, con l'apertura del calciomercato invernale.