Ufficiale Giana, il rinforzo in attacco arriva dal Lecco. C'è il prestito secco di Galeandro

Non solo partenze per la Giana Erminio, ma anche un arrivo, perché il club ha fatto sapere di essersi assicurato dal Lecco Alessandro Galeandro, che arriva in prestito secco a Gorgonzola. Contratto quindi sino al termine della stagione per l'attaccante.

Questa, la nota del club biancoceleste:

"A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Galeandro, che giunge in prestito secco dal Calcio Lecco fino al 30 giugno 2026.

La carriera

Seconda punta, nato nel 2000 a Sesto San Giovanni (MI), Galeandro cresce nel settore giovanile dell’Albinoleffe, dove esordisce in Serie C a 18 anni nella stagione 2017/18 e vi resta sino alla stagione 2021/22. Si trasferisce all’Alessandria nella stagione 2022/23, al termine della quale viene acquistato dal Calcio Lecco, che lo gira in prestito al Gubbio per un anno. Dalla stagione 2024/25 torna a vestire la maglia del Lecco, che gli rinnova il contratto fino al 2027. Alessandro Galeandro, che in carriera ha incontrato più volte la Giana da avversario, conta attualmente 198 presenze in Serie C – fra campionato, Coppa Italia, Playoff e Playout – con 26 gol e 14 assist.

Con la Giana, Galeandro vestirà la maglia n. 11".

Ha fatto seguito anche la nota del Lecco: "La Calcio Lecco 1912 comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2026, alla A.S. Giana Erminio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Galeandro.

Il calciatore italiano classe 2000, attaccante cresciuto nell’AlbinoLeffe, è arrivato a Lecco nel 2023 dall’Alessandria: dopo una stagione in prestito al Gubbio, è tornato in bluceleste totalizzando 54 presenze e 5 gol in una stagione e mezza.

La società ringrazia Alessandro e gli augura le migliori fortune per la seconda parte della stagione 2025/26".