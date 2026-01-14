TMW Lecco, Galeandro verso il prestito. Su di lui ci sono Giana Erminio e Dolomiti Bellunesi

Alessandro Galeandro può salutare Lecco nelle prossime settimane. L'attaccante negli scorsi giorni è stato accostato al Monopoli, ma nelle ultime ore ci sono due destinazioni più probabili per un prestito. Si tratta di Giana Erminio e di Dolomiti Bellunesi, che si sono fatte avanti per averlo per i prossimi sei mesi.

Il tecnico del Lecco, Federico Valente, nei giorni scorsi ha parlato così del mercato. "Mi piace dare valore ai giocatori che sono qui, fino a quando non c’è un’uscita sono tutti molto importanti: per me non è facile allenare ogni giorno tenendoli tranquilli, anche se uno vuole uscire deve avere la testa lucida perché c’è il pericolo di farsi male. Questo è il nostro compito. Se possiamo fare qualcosina a centrocampo, davanti o sul “binario”, devi guardare ciò che ti viene proposto ma non cambio tanto per cambiare".

In questa stagione Galeandro è sceso in campo diciotto volte, con un gol e un assist, per un totale di 583 minuti giocati finora. Nell'ultima sfida, vittoria uno a zero di domenica contro la Triestina, è entrato nel finale aiutando a conservare il risultato. Cresciuto nel vivaio dell'AlbinoLeffe, Galeandro è a Lecco dall'agosto del 2023, andando prima in prestito al Gubbio per un anno, poi rivelandosi come uno dei protagonisti dello scorso campionato con i blucelesti, con 34 partite, 4 gol e 5 assist. In totale vanta 198 gare fra i professionisti.