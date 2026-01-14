Ufficiale
Guidonia Montecelio, riscattato Zuppel dal Trapani: ha firmato un pluriennale
TUTTO mercato WEB
Il Guidonia Montecelio ha deciso di riscattare in anticipo l’attaccante Diego Zuppel, arrivato la scorsa estate dal Trapani, autore di quattro reti in 17 presenze in campionato. Questa la nota del club laziale:
"Il Guidonia Montecelio 1937 Fc comunica di aver acquisito a titolo definivo le prestazioni sportive del calciatore Diego Zuppel che ha firmato un contratto pluriennale. È stato trasformato in cessione definitiva dal Trapani al Guidonia Montecelio 1937 Fc l’originale prestito. Zuppel, classe 2002, è stato il primo calciatore rossoblù a realizzare una tripletta nel campionato di Serie C Sky WiFi".
Altre notizie Serie C
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
Le più lette
2 Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile