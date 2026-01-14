Focus TMW La Top 11 del Girone B di Serie C: 90 minuti da sogno per Zuppel

E’ andata in archivio la 21^ giornata nel Girone B di Serie C. Questi i risultati:

Ascoli-Ternana 1-0

Torres-Campobasso 2-2

Ravenna-Forlì 0-0

Livorno-Juventus Next Gen 1-2

Carpi-Pianese 1-1

Arezzo-Pontedera 1-0

Perugia-Bra 1-1

Sambenedettese-Gubbio 0-0

Pineto-Guidonia Montecelio 3-3

Riposa: Vis Pesaro

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 5-3-2:

Renzetti (Bra): il Perugia arriva di continuo sul fondo e crossa con pericolosità sia da destra, sia da sinistra. Lui è bravo a intervenire in anticipo, e con coraggio, sui centravanti avversari. Nel finale fa un miracolo su Lisi evitando una sconfitta che sarebbe stata beffarda.

Celesia (Campobasso): uno degli ultimi ad arrendersi, la sua grinta evidenzia la voglia di contribuire alla vittoria. Non a caso si porta in avanti al 93’ e segna un gol bello, quanto illusorio, visto che alla fine la Torres. riacciuffa il pareggio.

Dalmazzi (Sambenedettese): partita a tratti soporifera quella del Riviera delle Palme tra i padroni di casa e il Gubbio, la sensazione immediata è stata quella di due squadre desiderose anzitutto di non perdere. Le difese hanno nettamente prevalso sugli attacchi e lui è stato il più bravo.

Di Bitonto (Gubbio): copia e incolla del commento precedente, un plauso ai difensori che hanno mantenuto alta la concentrazione per 90 minuti rendendo semplice il pomeriggio dei rispettivi portieri. Ottimo in marcatura su Eusepi, uno dei bomber più pericolosi della categoria.

Panelli (Carpi): si getta in avanti in occasione di un calcio piazzato e, al termine di un’azione confusa, trova la rete del provvisorio vantaggio con una conclusione imparabile per il portiere avversario. Per due volte ferma con bravura Bellini lanciato a rete.

Elia (Forlì): grandissima partita difensiva per la formazione di Miramari, capace di strappare un prezioso 0-0 sul campo del Ravenna concedendo davvero le briciole ai forti calciatori avversari. Dovremmo menzionare tutto il reparto, scegliamo lui per una serie di anticipi determinanti su Luciani. Perfetto.

Corradini (Ascoli): partita di grande sostanza da parte del centrocampista bianconero che, anche grazie a un’ottima condizione fisica, riesce a raddoppiare costantemente le marcature risultando preziosissimo in interdizione.

Lionetti (Bra): è vero che prendere gol a tempo quasi scaduto non fa mai piacere, ma tornare a casa con un buon risultato da uno stadio prestigioso come il Curi non può che far piacere a questa matricola che sta dando fastidio a tutti con gioco e determinazione. La sblocca il numero 14 sul finire del primo tempo con un bel colpo di testa approfittando anche di un Gemello tutt’altro che impeccabile.

Mastinu (Torres): inaugura la sagra del gol e delle emozioni con un classico del suo repertorio, un tiro dalla distanza su sponda di Zanellato che non lascia scampo all’incolpevole Tantalocchi. Nel primo tempo è assoluto trascinatore, nella ripresa non manca il suo contributo anche in fase difensiva.

Guerra (Juventus NG): con Venturato stiamo vedendo un ottimo Livorno e vincere al Picchi, soprattutto in questa categoria, non è facile per nessuno. Strada in discesa, però, quando in rosa hai un attaccante di questo livello. Prende la mira e disegna una traiettoria imprendibile che vale il colpaccio in campo esterno.

Zuppel (Guidonia): bellissima la partita col Pineto, una girandola d’emozioni che ci porta a ritenere giusto il risultato di parità visto che nessuna delle due squadre avrebbe meritato di perdere per quanto prodotto. Quando per i laziali stava per materializzarsi la seconda sconfitta consecutiva ecco che l’attaccante ha rimesso le cose a posto con una tripletta. Cuore di ghiaccio in occasione del rigore decisivo trasformato in pieno recupero e dopo un lungo stop tra proteste e revisioni.

Christian Bucchi (Arezzo): approfitta del fisiologico calo del Ravenna per riprendersi la vetta della classifica. Nel girone di ritorno chi lotta per non retrocedere può creare grattacapi, invece domina il Pontedera e conquista l’ennesimo successo stagionale seppur di misura.