Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Focus TMW

La Top 11 del Girone B di Serie C: 90 minuti da sogno per Zuppel

La Top 11 del Girone B di Serie C: 90 minuti da sogno per ZuppelTUTTO mercato WEB
Diego Zuppel
Luca Esposito
Oggi alle 07:05Serie C
Luca Esposito

E’ andata in archivio la 21^ giornata nel Girone B di Serie C. Questi i risultati:
Ascoli-Ternana 1-0
Torres-Campobasso 2-2
Ravenna-Forlì 0-0
Livorno-Juventus Next Gen 1-2
Carpi-Pianese 1-1
Arezzo-Pontedera 1-0
Perugia-Bra 1-1
Sambenedettese-Gubbio 0-0
Pineto-Guidonia Montecelio 3-3
Riposa: Vis Pesaro

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 5-3-2:

Renzetti (Bra): il Perugia arriva di continuo sul fondo e crossa con pericolosità sia da destra, sia da sinistra. Lui è bravo a intervenire in anticipo, e con coraggio, sui centravanti avversari. Nel finale fa un miracolo su Lisi evitando una sconfitta che sarebbe stata beffarda.
Celesia (Campobasso): uno degli ultimi ad arrendersi, la sua grinta evidenzia la voglia di contribuire alla vittoria. Non a caso si porta in avanti al 93’ e segna un gol bello, quanto illusorio, visto che alla fine la Torres. riacciuffa il pareggio.
Dalmazzi (Sambenedettese): partita a tratti soporifera quella del Riviera delle Palme tra i padroni di casa e il Gubbio, la sensazione immediata è stata quella di due squadre desiderose anzitutto di non perdere. Le difese hanno nettamente prevalso sugli attacchi e lui è stato il più bravo.
Di Bitonto (Gubbio): copia e incolla del commento precedente, un plauso ai difensori che hanno mantenuto alta la concentrazione per 90 minuti rendendo semplice il pomeriggio dei rispettivi portieri. Ottimo in marcatura su Eusepi, uno dei bomber più pericolosi della categoria.
Panelli (Carpi): si getta in avanti in occasione di un calcio piazzato e, al termine di un’azione confusa, trova la rete del provvisorio vantaggio con una conclusione imparabile per il portiere avversario. Per due volte ferma con bravura Bellini lanciato a rete.
Elia (Forlì): grandissima partita difensiva per la formazione di Miramari, capace di strappare un prezioso 0-0 sul campo del Ravenna concedendo davvero le briciole ai forti calciatori avversari. Dovremmo menzionare tutto il reparto, scegliamo lui per una serie di anticipi determinanti su Luciani. Perfetto.
Corradini (Ascoli): partita di grande sostanza da parte del centrocampista bianconero che, anche grazie a un’ottima condizione fisica, riesce a raddoppiare costantemente le marcature risultando preziosissimo in interdizione.
Lionetti (Bra): è vero che prendere gol a tempo quasi scaduto non fa mai piacere, ma tornare a casa con un buon risultato da uno stadio prestigioso come il Curi non può che far piacere a questa matricola che sta dando fastidio a tutti con gioco e determinazione. La sblocca il numero 14 sul finire del primo tempo con un bel colpo di testa approfittando anche di un Gemello tutt’altro che impeccabile.
Mastinu (Torres): inaugura la sagra del gol e delle emozioni con un classico del suo repertorio, un tiro dalla distanza su sponda di Zanellato che non lascia scampo all’incolpevole Tantalocchi. Nel primo tempo è assoluto trascinatore, nella ripresa non manca il suo contributo anche in fase difensiva.
Guerra (Juventus NG): con Venturato stiamo vedendo un ottimo Livorno e vincere al Picchi, soprattutto in questa categoria, non è facile per nessuno. Strada in discesa, però, quando in rosa hai un attaccante di questo livello. Prende la mira e disegna una traiettoria imprendibile che vale il colpaccio in campo esterno.
Zuppel (Guidonia): bellissima la partita col Pineto, una girandola d’emozioni che ci porta a ritenere giusto il risultato di parità visto che nessuna delle due squadre avrebbe meritato di perdere per quanto prodotto. Quando per i laziali stava per materializzarsi la seconda sconfitta consecutiva ecco che l’attaccante ha rimesso le cose a posto con una tripletta. Cuore di ghiaccio in occasione del rigore decisivo trasformato in pieno recupero e dopo un lungo stop tra proteste e revisioni.
Christian Bucchi (Arezzo): approfitta del fisiologico calo del Ravenna per riprendersi la vetta della classifica. Nel girone di ritorno chi lotta per non retrocedere può creare grattacapi, invece domina il Pontedera e conquista l’ennesimo successo stagionale seppur di misura.

Articoli correlati
Colpo in attacco per il Gudonia, dal Trapani arriva Diego Zuppel Colpo in attacco per il Gudonia, dal Trapani arriva Diego Zuppel
Guidonia, colpo vicino per la Serie C: nel mirino c’è Zuppel del Trapani Guidonia, colpo vicino per la Serie C: nel mirino c’è Zuppel del Trapani
Il Latina si rinforza in attacco: dal Trapani arriva in prestito Diego Zuppel Il Latina si rinforza in attacco: dal Trapani arriva in prestito Diego Zuppel
Altre notizie Serie C
Coppa Italia Serie C, le semifinali: Renate-Latina e Ternana-Potenza aprono la corsa... Coppa Italia Serie C, le semifinali: Renate-Latina e Ternana-Potenza aprono la corsa alla finale
Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra... Focus TMWSerie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
La Top 11 del Girone C di Serie C: Vettorel spegne la Ferrari Focus TMWLa Top 11 del Girone C di Serie C: Vettorel spegne la Ferrari
La Top 11 del Girone B di Serie C: 90 minuti da sogno per Zuppel Focus TMWLa Top 11 del Girone B di Serie C: 90 minuti da sogno per Zuppel
La Top 11 del Girone A di Serie C: Silvestri si riscopre bomber del Brescia Focus TMWLa Top 11 del Girone A di Serie C: Silvestri si riscopre bomber del Brescia
Ricorso Pro Vercelli, i precedenti stagionali non sorridono al club piemontese Ricorso Pro Vercelli, i precedenti stagionali non sorridono al club piemontese
Vicenza, Fantoni verso il Team Altamura. Per sostituirlo spunta il nome di Leo Vicenza, Fantoni verso il Team Altamura. Per sostituirlo spunta il nome di Leo
Ternana, caccia a rinforzi a sinistra: sono tre i nomi sul taccuino di Foresti Ternana, caccia a rinforzi a sinistra: sono tre i nomi sul taccuino di Foresti
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
Le più lette
1 Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 gennaio
3 Siparietto Panucci-Gasperini sul mercato della Roma: "Magari hai notizie migliori delle mie..."
4 Roma, Gasperini: "Arena non ha paura di niente, chissà. Svilar? Non crocifiggerei nessuno"
5 Il Torino si prende i quarti di Coppa Italia, Gasperini si gode Arena: "Magari è un predestinato"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Chiesa, che assist alla Juventus: è pronto a ridursi l'ingaggio pur di tornare in bianconero
Immagine top news n.1 Saelemaekers deve sapersi gestire: prendere un vice? Il piano-gennaio del Milan dice no
Immagine top news n.2 Retroscena Dovbyk: prima dell'infortunio, proposta del Fenerbahce. I dettagli
Immagine top news n.3 Inter senza Calhanoglu. Oggi c’è il Lecce, Barella o Zielinski in regia?
Immagine top news n.4 La Roma accoglie Robinio Vaz, ora tutto su Malen. Tra i dubbi di Gasperini
Immagine top news n.5 Atalanta, ecco Raspadori: "La Nazionale decisiva". Il colpo non cambia il futuro di Lookman
Immagine top news n.6 Oltre al danno la beffa: Conte, due turni di stop e multa. E per l'AIA il rigore è sacrosanto
Immagine top news n.7 Gasperini: "Se l'obiettivo è quello di valorizzare dei ragazzi va benissimo giocare con Arena"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
Immagine news podcast n.2 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
Immagine news podcast n.3 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
Immagine news podcast n.4 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Milan, Scudetto o Champions: cosa si rischia? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Pillon: “Tecnologia utile in Serie C, ma senza esagerare. Vicenza quasi imprendibile”
Immagine news Serie A n.3 Juventus, con questo passo lo Scudetto è possibile? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino, Che Adams re di Coppa: segna di nuovo all'Olimpico ma questa volta vale i quarti
Immagine news Serie A n.2 Lazio, si cerca un vice prima di far partire Mandas: l'obiettivo per la porta è Hermansen
Immagine news Serie A n.3 Le parate di Leali, l'idea Ortega, l'ipotesi tramontata (?) Bento: il punto sulla porta del Genoa
Immagine news Serie A n.4 Non c'è Conte, Neres sì (dalla panca): il Napoli alla prova Parma tra entusiasmo e rotazioni
Immagine news Serie A n.5 Il Marsiglia fa ancora muro per Hojbjerg, la Juventus ora alza il pressing sul giocatore
Immagine news Serie A n.6 Il Torino avanza in Coppa e ravviva la stagione. Baroni: “Voglio giocatori per il futuro”
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il debutto in A a 17 anni, ora il prestito alla Sampdoria: la grande occasione di Matteo Palma
Immagine news Serie B n.2 La "piccola" Entella nel "grande" Ferraris: i Diavoli Neri sanno come si festeggia a Marassi
Immagine news Serie B n.3 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie B n.4 Empoli, sirene per Curto e Guarino. Il secondo è finito nel mirino del Bologna
Immagine news Serie B n.5 Coubis: "In estate tante voci, ma rimasi alla Samp. E le cose sono andate come sono andate"
Immagine news Serie B n.6 Sirene dalla Serie B per Buffon del Pisa: ci pensano Modena e Juve Stabia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Coppa Italia Serie C, le semifinali: Renate-Latina e Ternana-Potenza aprono la corsa alla finale
Immagine news Serie C n.2 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone C di Serie C: Vettorel spegne la Ferrari
Immagine news Serie C n.4 La Top 11 del Girone B di Serie C: 90 minuti da sogno per Zuppel
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone A di Serie C: Silvestri si riscopre bomber del Brescia
Immagine news Serie C n.6 Ricorso Pro Vercelli, i precedenti stagionali non sorridono al club piemontese
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Lecce, 25 anni di sole vittorie per i nerazzurri a San Siro
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Parma, vietato sbagliare: Conte vuole tornare alla vittoria
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Torino
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women, Viesti rientra dal prestito all'Arezzo. E si trasferisce alla Res Roma
Immagine news Calcio femminile n.2 Napoli Women, dal Fortuna Hjorring arriva il portiere classe 2002 Freja Thisgaard
Immagine news Calcio femminile n.3 Girelli regina di Supercoppa: un tacco straordinario per mettere in bacheca la sua 12ª
Immagine news Calcio femminile n.4 Supercoppa Women, la domenica speciale di 10 fan: Juventus-Roma vista da una prospettiva unica
Immagine news Calcio femminile n.5 Napoli Women, triplo prestito al Trastevere: salutano Vischi, Gianfico e Penzo
Immagine news Calcio femminile n.6 Stasera Juve-Cremonese allo Stadium: le Women presenti per festeggiare la Supercoppa
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)