Lecce, Di Francesco verso il Milan: "Ripartiamo dalla prestazione con l'Inter"

Eusebio Di Francesco presenta Milan-Lecce, sfida in programma domani sera alle 20:45. Il tecnico giallorosso parla attraverso i canali ufficiali del club dal ritiro di Novarello.

Si riparte da quanto di buono fatto con l’Inter?

“Sicuramente abbiamo fatto un’ottima prova, dobbiamo cercare di ripercorrere quella strada lì. Ovviamente dobbiamo essere in partita fino alla fine, crederci un po’ di più rispetto alla gara con l’Inter, sapendo che dall’altra parte c’è un avversario importante e di qualità. Dobbiamo dimostrare l’attenzione che abbiamo avuto per 80 minuti, senza cadere nell’errore che c’è stato in occasione del gol preso”.

Tornano Banda e Ramadani, recuperi importanti

“Al di là del loro utilizzo dal primo minuto o meno, il loro rientro mi dà la possibilità di avere delle scelte in più”.

Manca Veiga, chi lo può sostituire? Pierotti può essere una soluzione?

“Devo ancora scegliere il sostituto migliore per sopperire all’assenza di Veiga, che nell’ultimo periodo è sempre stato titolare, tranne nella partita con la Juventus. Valuterò le opportunità. Pierotti ha le caratteristiche per poterlo fare ma in questo campionato non l’ha mai fatto dal primo minuto”.

Ci descrive Fofana e Ngom?

“Due centrocampisti di contenimento, con caratteristiche differenti l’uno dall’altro. Fofana nasce più come difensore centrale, deve entrare nel contesto di squadra, ha svolto pochissimi allenamenti con noi. Lo stesso vale per Ngom, anche se è venuto in panchina con l’Inter. Entrambi ci daranno una grande mano”.

Siebert confermato al fianco di Tiago Gabriel?

“Ha fatto un’ottima partita con l’Inter. Valuterò la condizione di tutti, lui non ha giocato tanto dall’inizio, mi auguro abbia recuperato dalla sfida con i nerazzurri, dove ha fatto comunque un’ottima prestazione”.

Dubbi di formazione?

“Come sempre, quando ho dubbi sono sempre contento. Quando si fanno tante partite ravvicinate bisogna capire le condizioni di tutti i giocatori per capire chi sta meglio”.

Che partita si aspetta?

“Al di là della classifica, il Milan ha giocatori importanti, di alta qualità. Anche durante la gara possono mettere dentro degli elementi in grado di crearci delle difficoltà”.