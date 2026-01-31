TMW Il Giugliano riporta in Italia il brasiliano Murilo. C'è l'accordo totale con l'attaccante

Ha lasciato l'Italia ormai tre anni fa, dopo l'esperienza con la Virtus Francavilla, ma adesso l'attaccante brasiliano Murilo potrebbe fare ritorno nel Bel Paese; o meglio, farà ritorno in Italia. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il giocatore, che può giocare sia come esterno d’attacco che come sotto punta, ha raggiunto l'accordo con il Giugliano, e, archiviata l'esperienza in Indonesia, è pronto a firmare il contratto con la società campana, il cui Direttore Sportivo, Angelo Antonazzo, aveva avuto il calciatore proprio in Puglia.

Sarà questa, quindi, la quarta esperienza italiana del classe 1995, che ha vestito le maglie di Livorno - club dove è rimasto dal 2016 al 2021, Viterbese e appunto poi Virtus Francavilla. Non resta che attendere.