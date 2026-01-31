Roma, spunta un nuovo nome per le corsie laterali: è Bryan Zaragoza del Celta Vigo

La Roma ha un nuovo obiettivo per le corsie laterali. Come scrive stamattina Il Messaggero, i giallorossi stanno lavorando per prendere Bryan Zaragoza dal Celta Vigo. Il classe 2001, cresciuto tra Club Polideportivo El Ejido e Granada, ha giovato anche tra le fila di Bayern Monaco e Osasuna. In questa stagione per lui si contano finora 26 presenze, 2 gol e 4 assist.

Mancano poco più di due giorni alla chiusura della finestra invernale di calciomercato e la Roma è ancora alle prese con una rosa da completare. Da qui alle 20.00 di lunedì si entrerà quindi nella fase più calda, con ore che si preannunciano frenetiche per il direttore sportivo Frederic Massara, chiamato a individuare in extremis le giuste opportunità per accontentare Gian Piero Gasperini. Il tecnico, infatti, si aspetta almeno un altro innesto dopo l’arrivo di Donyell Malen e quelli dei giovanissimi Robinio Vaz e Lorenzo Venturino.

La priorità resta chiara: trovare un esterno sinistro di piede destro, profilo che Gasp chiede ormai dalla scorsa estate. In questo senso, nella giornata di ieri sono circolati con insistenza i nomi di Christopher Nkunku e Kamaldeen Sulemana, ma al momento si tratta di piste ancora lontane da una svolta. Per quanto riguarda il francese, quella legata alla Roma è quasi più una suggestione: Nkunku non sembra intenzionato a lasciare il Milan, nemmeno alla luce dell’imminente arrivo in rossonero di Jean-Philippe Mateta. Più articolata, invece, la situazione che riguarda Sulemana. Molto dipenderà dal futuro di Ademola Lookman, sul quale continua il forte pressing del Fenerbahce. In caso di permanenza del nigeriano a Bergamo, potrebbe essere proprio il ghanese a salutare l’Atalanta. Su di lui, però, c’è anche l’interesse concreto del Napoli: le prossime ore quindi saranno decisive. In casa Roma resta inoltre viva la pista che porta a Niccolò Fortini. Nonostante la distanza tra domanda e offerta emersa nelle scorse settimane, i contatti con la Fiorentina non si sono mai interrotti e non è escluso che, con l’avvicinarsi della deadline, le parti possano provare a venirsi incontro.