SudTirol-Catanzaro, le formazioni ufficiali: tra le aquile, si rivede Liberali in campo dal 1'
Al via, nella giornata di ieri, la 22ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi nella giornata di domani e che vedrà quest'oggi un ricco programma, che prenderà il via alle ore 15:00, con ben cinque confronti.
Tra questi, SudTirol-Catanzaro, che segna il ritorno in campo dal 1' di Liberali per quel che concerne l'undici titolare voluto da mister Aquilani.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Kofler, Veseli; Zedadka, Tronchin, Tait, Casiraghi, Molina; Pecorino, Merkaj. All.: Castori
CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, D’Alessandro; Liberali, Iemmello; Pittarello. All.: Aquilani.
Di seguito, il punto sul turno:
SERIE B, 22ª GIORNATA
Già giocata
Bari – Palermo 0-3
57' Le Douaron, 67' Pohjanpalo, 82' Ranocchia
Sabato 31 gennaio 2026
Ore 15.00 - Avellino – Cesena
Ore 15.00 - Empoli - Modena
Ore 15.00 - Südtirol - Catanzaro
Ore 15.00 - Venezia – Carrarese
Ore 15.00 - Virtus Entella - Frosinone
Ore 17.15 - Pescara - Mantova
Ore 19.30 - Sampdoria - Spezia
Domenica 1° febbraio 2026
Ore 15.00 - Reggiana – Juve Stabia
Ore 17.15 - Padova – Monza
A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:
Frosinone 45
Venezia 44
Monza 41
Palermo 41*
Cesena 34
Modena 33
Juve Stabia 33
Catanzaro 32
Carrarese 29
Empoli 27
Sudtirol 25
Avellino 25
Padova 25
Reggiana 20
Spezia 20
Virtus Entella 20
Bari 20*
Mantova 19
Sampdoria 19
Pescara 14
*una gara in più