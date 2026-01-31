Cuesta si gode Nicolussi Caviglia: "Ha grandi letture, con lui una migliore versione del Parma"

Mister Carlos Cuesta, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con la Juventus, è stato inevitabilmente interpellato anche sul mercato di gennaio. Queste le dichiarazioni del tecnico del Parma, con un focus specifico sul nuovo centrocampista gialloblù Nicolussi Caviglia:

Come cambia il Parma coi nuovi acquisti? È soddisfatto? Si aspetta nuovi innesti?

"La società lavora come ha fatto sempre, in modo che la squadra sia la migliore possibile. Il mio focus è sempre lo stesso: aiutare al massimo questi ragazzi a raggiungere gli obiettivi e ad aumentare il livello di prestazione. I nuovi arrivi ci possono aggiungere valore, per questo sono qua. Siamo convinti che lo faranno".

Nicolussi Caviglia deve giocare davanti alla difesa? Come verrà impiegato?

"Un giocatore versatile: può fare il doppio play, il mediano o il play da solo. Ha grandi letture per essere sempre in grado di ricevere la palla e capacità di progredire. Ha capacità che ci possono aiutare. Abbiamo un centrocampo completo, con diversità di caratteristiche. Lui può aiutarci a essere una versione migliore di noi stessi".

Nicolussi Caviglia può interpretare il ruolo di mezz'ala di inserimento? Sono mancati fino a questo momento.

"Lo ha fatto in passato, quindi lo può fare. Io penso che l'aspetto di arrivare in area viene condizionato dagli step precedenti. Non si può limitare al discorso se arrivano o meno in area, dipende anche dal processo precedente. Nicolussi ci può aiutare, anche con la sua abilità di calciare dal limite. Ci può aiutare a progredire con la palla".

Rileggi qui la conferenza stampa di mister Cuesta