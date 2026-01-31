Calciomercato Juventus, contatti esplorativi con lo Stoccarda per Demirovic

Dalla Germania rimbalza la voce di emissari bianconeri in missione: il bosniaco può giocare sia come alternativa a Yildiz sia come punta centrale.

Un viaggio silenzioso, di quelli che non fanno rumore ma lasciano tracce.

Dalla Germania filtra l’indiscrezione di emissari bianconeri avvistati a Stoccarda per osservare di nuovo da vicino Ermedin Demirovic, attaccante bosniaco classe ’98 che sta convincendo per duttilità e rendimento. Non solo un centravanti puro: Demirovic può agire anche da esterno offensivo, occupando di fatto il doppio ruolo di vice Yildiz e alternativa centrale nel reparto avanzato.

È proprio questa versatilità ad aver acceso l’interesse juventino. Fisico per reggere l’urto dei difensori, ma anche piedi educati e intelligenza tattica per muoversi tra le linee, attaccare gli spazi o allargarsi sulla fascia. Un profilo moderno, funzionale a un attacco mobile e intercambiabile. Con lui i bianconeri prenderebbero il classico piccione con una fava dopo la dleusione Matete e Kolo Muani, difficile.

Al momento non c’è una trattativa formale, ma contatti esplorativi e relazioni tecniche sì. La Juventus studia il terreno, consapevole che un giocatore capace di coprire due ruoli offensivi può diventare una pedina preziosa nella costruzione della nuova rosa.

Dalla Bundesliga arriva il sussurro, Torino resta in ascolto.