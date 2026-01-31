Chi è e quanto ha segnato Mateta, il bomber sbocciato tardi che sembra a un passo dal Milan

Jean-Philippe Mateta è il colpo che non ti aspetti del Milan, per questo inverno o al massimo per la prossima estate. L'attaccante trattato a lungo dalla Juventus sembra infatti pronto adesso a tingersi di rossonero con un'operazione complessiva - bonus compresi - da 35 milioni di euro. Ma cosa c'è dietro al talento francese in arrivo dal Crystal Palace? La sua è una favola che inizia tardi, visto che Mateta ha conquistato la maglia della sua Nazionale soltanto a 28 anni, vedendo finalmente premiata la sua continuità di prestazioni e di gol.

In doppia cifra in Premier League da due anni consecutivi (16 reti nel 2023/24, 14 nel 2024/25), e già a quota 8 reti pure in quest'edizione, il numero 14 ha scritto la storia dei Glaziers contribuendo alla vittoria prima della FA Cup contro il Manchester City e poi del Community Shield contro il Liverpool. Due trionfi indimenticabili, in cui Mateta ha avuto senza dubbio un ruolo da protagonista. Prima dell'avventura in Inghilterra, c'erano state 27 reti in due anni e mezzo col Mainz in Bundesliga e una super stagione col Le Havre in seconda divisione francese.

Le sue caratteristiche? Jean-Philippe Mateta è un centravanti forte fisicamente (ben 192 cm di altezza), bravo a giocare con e per la squadra e dotato del cosiddetto killer instinct in area di rigore. Tutte skill che sembravano mancare al reparto avanzato della Juve, e che invece sembrano destinate a rinforzare quello del Milan.