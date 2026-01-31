Avellino-Cesena, le formazioni ufficiali: Patierno preferito a Tutino. Romagnoli con Olivieri
Ha preso ufficialmente il via nella serata di ieri, la 22ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi nella giornata di domani, e vedrà però quest'oggi un ricco programma, che prenderà il via alle ore 15:00, con ben cinque confronti.
Tra questi, quello del 'Partenio-Lombardi' dove si affronteranno Avellino e Cesena; salta subito all'occhio la mancata titolarità di Blesa - al centro di rumors di mercato - per quel che concerne i bianconeri, che con Shpendi inseriscono Olivieri nel tandem offensivo. Biancolino, invece, rivoluziona un po' l'attacco, con Patierno preferito a Tutino.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
AVELLINO (3-5-2): Daffara; Cancellotti, Enrici, Fontanarosa; Missori, Palumbo, Palmiero, Sounas, Sala; Biasci, Patierno. All.: Biancolino
CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini; Ciervo, Bisoli, Castagnetti, Berti, Frabotta; Olivieri, Shpendi. All.: Mignani.
Di seguito, il punto sul turno:
SERIE B, 22ª GIORNATA
Già giocata
Bari – Palermo 0-3
57' Le Douaron, 67' Pohjanpalo, 82' Ranocchia
Sabato 31 gennaio 2026
Ore 15.00 - Avellino – Cesena
Ore 15.00 - Empoli - Modena
Ore 15.00 - Südtirol - Catanzaro
Ore 15.00 - Venezia – Carrarese
Ore 15.00 - Virtus Entella - Frosinone
Ore 17.15 - Pescara - Mantova
Ore 19.30 - Sampdoria - Spezia
Domenica 1° febbraio 2026
Ore 15.00 - Reggiana – Juve Stabia
Ore 17.15 - Padova – Monza
A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:
Frosinone 45
Venezia 44
Monza 41
Palermo 41*
Cesena 34
Modena 33
Juve Stabia 33
Catanzaro 32
Carrarese 29
Empoli 27
Sudtirol 25
Avellino 25
Padova 25
Reggiana 20
Spezia 20
Virtus Entella 20
Bari 20*
Mantova 19
Sampdoria 19
Pescara 14
*una gara in più