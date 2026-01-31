TMW Sulle orme di Yildiz, la Juve si assicura un nuovo baby talento dal Bayern: Adin Licina

Sulle orme di Kenan Yildiz, la Juve pesca un nuovo giovane talento dal Bayern Monaco. Stavolta si tratta del fantasista classe 2007 Adin Licina, per il quale i bavaresi manterranno una percentuale sulla futura rivendita, oltre al diritto di pareggiare future offerte di altri club.

In oltre 90 presenze con il settore giovanile del Bayern, in questi anni Licina ha collezionato 18 gol e 14 assist. La Juve lo attende a Torino già nelle prossime ore per il consueto iter di visite mediche e firme. Il calciatore era in scadenza a giugno e sarà inizialmente aggregato alla Juve Next Gen.

Il percorso di Adin Licina e le sue caratteristiche

Adin Ličina ha rappresentato la Germania a livello giovanile dall'Under 15 fino all'Under 19. Nato da genitori montenegrini, il 18enne ha segnato un gol in 16 partite per il Bayern II nella Regionalliga in questa stagione. Licina è un esterno offensivo mancino, noto per la sua propensione all’uno contro uno e al dribbling. Predilige partire da destra per convergere al centro, sfruttando il piede sinistro per tiri, assist e giocate creative. La sua visione di gioco e capacità di leggere le situazioni lo rendono efficace anche come trequartista. Si ispira a Jamal Musiala per stile e ruolo, puntando forte su agilità e creatività.