TMW Atalanta, interrotta la trattativa con il Fenerbahce per Lookman: resta l'Atletico. Il punto

Ademola Lookman si allontana dal Fenerbahce. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW l'Atalanta ha infatti interrotto la trattativa con il club turco a causa di mancato accordo sulle modalità di pagamento del cartellino del nigeriano e le relative garanzie che la società di Istanbul non ha presentato ai nerazzurri. Difficilissimo a questo punto che l'operazione possa arrivare alla fumata bianca e l'attenzione adesso si sposterà sull'Atletico Madrid che vanta ottimi rapporti con l'Atalanta, dopo le ultime due trattative concluse positivamente per Ruggeri, passato ai Colchoneros la scorsa estate, e Raspadori, arrivato alla Dea poche settimane fa.

Già nella serata di ieri la trattativa tra i bergamaschi e i turchi si era complicata molto e l'Atletico Madrid in questo momento è in netto vantaggio per acquistare l'attaccante in questa sessione di mercato. La volontà dell'Atalanta in questo mese di gennaio, come ribadito anche da Luca Percassi nel pregara della sfida di Champions League contro l'Union Saint Gilloise di tre giorni fa, era sempre stata quella di trattenere il nigeriano, ma la volontà del calciatore è quella di lasciare Bergamo nei prossimi giorni e per questo motivo l'Atalanta ha aperto al suo possibile addio in questa sessione di mercato.

Da capire a questo punto se e quanto l'operazione tra il club nerazzurro e quello spagnolo andrà in porto, con il Fenerbahce che resterà comunque alla finestra, visto che se l'Atletico non chiuderà entro lunedì avrà comunque altri giorni di tempo per provare a convincere l'Atalanta, visto che il calciomercato in Turchia chiuderà il 6 febbraio.