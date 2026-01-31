TMW Lazio, salta il trasferimento di Romagnoli all'Al Sadd: non ci sono più i tempi tecnici

Fumata nera tra Alessio Romagnoli e l'Al Sadd. Secondo quanto raccolto da TMW, è infatti clamorosamente saltato il trasferimento del difensore della Lazio alla corte di Roberto Mancini. Il calciomercato in Qatar chiuderà stasera alle 19, quindi non ci sono più i tempi tecnici per definire l'operazione.

Intervistato da DAZN, mister Maurizio Sarri non aveva nascosto il suo fastidio per questa situazione: "Non lo so, non lo so e non mi interessa del mercato. Romagnoli è una gestione in mano alla società. Ci ho parlato un minuto fa, mi ha detto che non sa che dire. Aspettiamo le decisioni della società: non c’è bisogno della mia, per noi lui è importante. Avevo fatto una valutazione simile su Castellanos e Guendouzi, non so che dirti". Poi la chiusura secca: "No ascolta, ti ho già risposto tre volte su Romagnoli. Basta, per favore".

La scelta di tenere il giocatore è della Lazio, che ha voluto tenere il punto sulla sua incedibilità dopo il comunicato di domenica scorsa.