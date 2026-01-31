TMW Il Perugia si prepara al Verre-tris? Primi contatti tra il club e il centrocampista svincolato

Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, sono in corso i primi contatti tra Valerio Verre e il Perugia.

Il centrocampista, attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza al Palermo, è stato avvicinato dal club umbro, che sta valutando la possibilità di inserirlo nella rosa in vista della seconda parte della stagione. Le parti stanno dialogando per capire margini e condizioni dell’eventuale accordo, con il Perugia attento a cogliere l’opportunità di riprendere a parametro zero un giocatore che ha già militato nel club umbro nel biennio 2014/15 e nel 2018/19.

A Perugia Verre ha messo a referto nelle due esperienze 77 presenze, con 17 reti e 10 assist, in entrambe le occasioni, la squadra ha raggiunto i playoff di Serie B, fermandosi in entrambe le occasioni al primo turno.