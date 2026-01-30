Inter, Zanetti: "Dobbiamo essere protagonisti in Champions. Bodo? Non è più una sorpresa"

Dopo aver commentato ai microfoni di Sky il sorteggio dei playoff di Champions League, Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha spiegato ai microfoni dei canali ufficiali del club nerazzurro il suo pensiero sul Bodo/Glimt, prossimo avversario della squadra di Cristian Chivu: "Non è una sorpresa, abbiamo visto che nell'ultima partita ha vinto su un campo difficile come quello dell'Atletico Madrid. Dovremo stare attenti e prepararla al meglio. Siamo contenti di poter affrontare queste due partite contro questa squadra".

Due partite che nascondono molte insidie.

"Sì, sono match molto particolari. Giocheremo sul campo sintetico e farà molto freddo. Il sorteggio ha detto questo, ci dobbiamo preparare bene".

Qual è l'obiettivo dell'Inter?

"Dobbiamo sempre essere protagonisti in una competizione così importante come la Champions. Una società come la nostra vuole ambire a grandi traguardi. Dobbiamo passare da questo step".