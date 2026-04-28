Novara a lavoro per la prossima stagione: entro fine settima si conoscerà il futuro di Dossena

Si è chiusa con la regular season, e con il 13° posto a quota 47 punti, la stagione del Novara, che adesso può e deve iniziare a programmare la prossima stagione, iniziando a sciogliere qualche nodo circa le figure apicali. Tra le quali figura il tecnico Andrea Dossena, subentrato sulla panchina azzurra (ad Andrea Zanchetta) il 29 dicembre scorso.

Come riporta il quotidiano La Stampa-Novara&Verbania in edicola quest'oggi, le prossime 48 ore potrebbero essere decisive in tal senso, anche se comunque non è stato ancora programma un incontro certo tra le parti, per arrivare alla possibile soluzione; a ogni modo, c'è la volontà di non trascinare troppo oltre la cosa, ed ecco quindi che entro la fine di questa settimana qualcosa si saprà. Certo, l'obiettivo playoff che era stato fissato l'estate scorsa non è stato centrato, ma non significa che questo pregiudichi qualcosa.

"Vedremo se ci sarà la reciproca volontà di crescere assieme - ha detto l’allenatore dopo l'ultima gara giocata -. Secondo me c’è una buona base tecnica per progredire". Parole che sono di buon auspicio per il futuro?