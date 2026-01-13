TMW Il Renate vuol rinforzare l'attacco: il club è alla ricerca di una seconda punta over

Un mercato, quello del Renate, per il momento decisamente tranquillo, con la società che si è solo assicurata il prestito del centrocampista classe 2004 Endri Muhameti dall'Atalanta. Non ci saranno grossi scossoni per quel che concerne le pantere nerazzurre, ma la dirigenza del club è comunque attiva sul mercato, perché da qui al 2 febbraio (giorno di chiusura delle operazioni) un innesto verrà comunque apposto all'attuale organico: come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, i lombardi sono alla ricerca di una seconda punta over, che vada a rinforzare l'attacco.

La volontà è quindi quella di dare ulteriore peso all'attacco, con la piena volontà di continuare l'ottimo percorso che in campionato sta portando a un settimo posto nel Girone A di Serie C, e che in Coppa Italia Serie C ha già dato un primo traguardo, la semifinale: il Renate sarà infatti in campo domani per la gara di andata di questo step che anticipa poi la finalissima. Avversario di turno, il Latina.