Vicenza, Gallo: "Il miglior modo per salutare la C. Piange il cuore vedere la Triestina così"

Dopo il successo contro la Triestina, il tecnico del Vicenza Fabio Gallo ha parlato in conferenza stampa: "Ho percepito subito che la squadra aveva voglia di giocare in un contesto così straordinario e piange il cuore vedere la Triestina in questa situazione - riportano i colleghi di trivenetogoal.it -. I ragazzi si sono divertiti e penso sia stato il modo migliore di salutare la serie C. La tripletta di Morra? Ha raggiunto un premio dalla società.

La Triestina? Ho fatto loro i complimenti perché hanno giocato un campionato con una zavorra - ha proseguito - i giocatori sono stati molto bravi perché avevano una penalizzazione molto ampia con dignità. La differenza questa sera c’è stata perché abbiamo fatto gol e poi siamo andati in superiorità numerica, comunque è assurdo che una squadra professionistica giochi con una penalizzazione così, non deve più succedere.

Che indicazioni si trovano in partite come queste? Sono partite trappola perché se si prendono sottogamba non si capisce l’importanza, invece Tribuzzi, Vitale, Rada e Cavion hanno risposto molto bene e mi hanno dato dei significati. Ora la Supercoppa? Oggi doveva essere l’inizio della preparazione per un mini torneo, voglio giocarmi tutte le mie carte per una Supercoppa al meglio possibile".