Ufficiale Inter U23, altro rinforzo per la formazione di mister Vecchi: preso Fiordilino

Mancava solo l'ufficialità, adesso è arrivata. Luca Fiordilino è un nuovo giocatore dell'Inter U23. Il club nerazzurro ha annunciato l'acquisto dell'esperto centrocampista, svincolato dopo l'esperienza alla Triestina.

"FC Internazionale Milano comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Luca Fiordilino. Il centrocampista, dopo l’ultima esperienza con la maglia della Triestina, era attualmente svincolato".

Intanto nei giorni scorsi Fiordilino ha salutato i tifosi della Triestina con un post sui propri canali social

“Anche se per poco tempo ho avuto la possibilità di vivere a pieno emozioni intense e forti. Sono stato in una città bellissima e piena di affetto dai tifosi. Assieme ai miei compagni abbiamo fatto di tutto per portare a termine il nostro obbiettivo ma purtroppo le nostre strade si dividono.

Ringrazio i tifosi, i miei compagni di squadra, magazzinieri e persone che lavorano dietro le quinte che non hanno mai mollato anche nei momenti di difficoltà, auguro loro il meglio e soprattutto auguro alla Triestina che possa ritornare dove merita . Grazie di tutto”.