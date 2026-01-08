Altri sette punti di penalizzazione in classifica per il Trapani per violazioni amministrative

Brutte notizie per il Trapani, perché è arrivata oggi la sentenza che ha fatto seguito all'ultimo deferimento, e che vede i siciliani penalizzati di altri 7 punti in classifica dopo gli 8 ricevuti in merito alla stagione scorsa: la motivazione, è riconducibile a violazioni amministrative.

Questa, la nota diffusa dalla FIGC (CLICCA QUI per la versione integrale):

"Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Trapani (Girone C di Serie C) con un’ammenda di 6.500 euro e 7 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa.

Il club era stato deferito lo scorso 6 novembre a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive".

Di seguito, ecco come cambia la graduatoria del Girone C di Serie C:

Benevento 44, Catania 42, Salernitana 38, Casertana 38, Cosenza 36, Monopoli 30, Crotone 28, Casarano 28, Potenza 26, Audace Cerignola 25, Atalanta U23 22, Cavese 21, Sorrento 21, Siracusa 21, Team Altamura 20, Trapani 19, Latina 19, Foggia 19, Giugliano 16, Picerno 15

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva