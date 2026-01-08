Trapani, 15 i punti di penalità. Come cambia la classifica del Girone C: a ora siciliani ai playout
Di poco fa, tramite il comunicato della FIGC, la notizia di una nuova penalità per il Trapani, che ha rimediato altri 7 punti (dopo gli otto comminatigli in estate in relazione alla passata stagione) per violazioni amministrative che avevano anche portato al deferimento del club lo scorso 6 novembre; punti che chiaramente vanno scontati nella stagione corrente, e che portano la formazione di patron Valerio Antonini con 15 punti totali di penalità. Una situazione che scuote ovviamente anche la classifica del Girone C di Serie C, con i siciliani ora in zona playout.
Tira un sospiro di sollievo, invece, il Team Altamura, che esce dalla zona rossa della graduatoria seppur con una sola lunghezza di margine.
Questa, quindi, la nuova classifica:
Benevento 44, Catania 42, Salernitana 38, Casertana 38, Cosenza 36, Monopoli 30, Crotone 28, Casarano 28, Potenza 26, Audace Cerignola 25, Atalanta U23 22, Cavese 21, Sorrento 21, Siracusa 21, Team Altamura 20, Trapani 19, Latina 19, Foggia 19, Giugliano 16, Picerno 15
N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva