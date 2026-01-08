Marusic ha rinnovato con la Lazio, lo annuncia il suo agente: "Può battere il record di Radu"

Adam Marušić si lega alla Lazio fino al 2029. Manca l'annuncio ufficiale, ma stando alle parole dell'agente del terzino montenegrino, Uroš Janković, è cosa praticamente fatta. Il giocatore era in scadenza di contratto. Ecco le sue parole al portale Vijesti:

"Dopo un anno di trattative per il prolungamento del contratto, si è raggiunto un accordo di reciproca soddisfazione e Adam ha prolungato il suo contratto con la Lazio fino al 2029. Nonostante il grande interesse da parte di grandi club italiani e di importanti club provenienti da Turchia e Arabia Saudita, ho rispettato la volontà del giocatore e l'accordo con la Lazio è stato concluso fino al 2029". Janković ha inoltre aggiunto: "Marušić è un senatore della Lazio e ora ha l'opportunità di battere il record di Stefan Radu di 427 partite ufficiali".

33 anni, Marušić è alla Lazio dal 2017 e attualmente ha raccolto 334 presenze con i biancocelesti. Nella classifica all time è all'undicesimo posto e la prossima presenza gli permetterà di agganciare uno dei grandi giocatori campioni d'Italia nel 1974 come Vincenzo D'Amico. Per Maurizio Sarri è un giocatore imprescindibile, tanto che il tecnico lo ha impiegato in 18 occasioni in questa stagione, 17 delle quali da titolare. Le uniche due partite saltate sono state per infortunio e per squalifica.