La Juve risolve con Tudor, la Lazio prende Ratkov. Lecce, ecco Gandelman: le top news delle 18

Alessio Del Lungo
Oggi alle 18:00Serie A
Alessio Del Lungo

Nonostante le difficoltà di Koopmeiners, c'è chi si dice pronto a investire per averlo e provare a rilanciarlo, nello specifico il Galatasaray. Così riferisce infatti il portale turco Hurriyet, che fa riferimento alla volontà della società di Istanbul di provare a intavolare una trattativa con la Juventus sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, che nelle idee del club arancione e rosso della capitale anatolica dovrebbe aggirarsi attorno ai 25 milioni di euro.

Sulle corsie laterali - scrive Il Messaggero - la Roma ha messo gli occhi sul giovane Niccolò Fortini della Fiorentina, con la quale si parla pure di Tommaso Baldanzi, fantasista in uscita dalla Capitale che la Roma libererà soltanto dopo l'arrivo di Raspadori.

La Juventus ha risolto il contratto con Igor Tudor, rinnovato la scorsa estate - era il 13 giugno, in realtà - appena prima del Mondiale per Club fino al 2027, con inserimento nel vincolo anche di un'opzione per estendere di un altro anno e arrivare quindi al 2028. Secondo quanto appreso da TMW, le parti coinvolte hanno raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto di Tudor con la Juventus, con il bilancio bianconero che potrà quindi alleggerirsi rispetto alla voce che comportava il pagamento del suo emolumento. Da ricordare che Tudor non potrà allenare un'altra squadra di Serie A in questa stagione da regolamenti, avendola cominciata da tecnico della Juve.

In questi minuti l'attaccante brasiliano Isaac, classe 2004, si è recato nella sede del Verona accompagnato dal suo agente, per finalizzare gli ultimi dettagli del trasferimento al club gialloblu. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com l'ormai ex Atletico Mineiro ha firmato un contratto che lo legherà al club scaligero fino al 2030. Ricordiamo che l'accordo con l'Atletico Mineiro prevede che in caso di futura rivendita al club brasiliano spetterà il 50% dell'incasso.

Arrivano importanti novità sul fronte Omri Gandelman, centrocampista classe 2000, nel mirino del Lecce. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il calciatore è stato autorizzato dal proprio club, il KAA Gent, a raggiungere il Salento nella mattinata di domani. Nella stessa giornata il calciatore si sottoporrà alle visite mediche di rito, prima di firmare il suo contratto e mettersi a disposizione di Eusebio Di Francesco per la seconda parte della stagione quando il Lecce cercherà di raggiungere la salvezza. Nella giornata di domani, dunque, Gandelman arriverà in Italia e farà i test propedeutici al comunicato ufficiale per il suo arrivo in Serie A.

La Lazio sta già lavorando per il mercato di giugno e ha bloccato Alfonso Pedraza. Secondo quanto raccolto da TMW, il terzino sinistro del Villarreal si libererà a parametro zero in estate e vestirà la maglia biancoceleste. In questa stagione è sceso in campo 12 volte ne LaLiga, segnando un gol, 3 in Coppa del Re e 5 in Champions League.

Yellu Santiago lascia l'Hellas Verona sei mesi dopo essere arrivato dal Getafe. Il centrocampista, arrivato a parametro zero e che ha firmato un triennale nell'estate scorsa, si trasferisce in prestito secco all'Arouca, in Portogallo, per cercare di ritrovare minutaggio che finora, in gialloblù, gli è stato precluso. Solamente una presenza in campionato e una in Coppa Italia, sbagliando però il proprio rigore - seppur ininfluente - nella serie contro l'Audax Cerignola.

"La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Petar Ratkov, proveniente dal Red Bull Salisburgo".

Non solo Giacomo Raspadori. In queste ore, racconta Sky Sport, la Roma ha intensificato i contatti per regalare a Gian Piero Gasperini un nuovo difensore. E nello specifico, spiega l'emittente, il nome buono è quello di Radu Dragusin. Il club giallorosso, dopo il summit di mercato di ieri fra Gasperini e Ryan Friedkin, ha deciso di accelerare anche in questo senso. Contatti in corso e trattativa avviata sia con l'entourage del calciatore ex fra le altre di Genoa e Juventus e pure con il Tottenham, società proprietaria del suo cartellino. Sul centrale rumeno, oltre alla Roma, è da segnalare anche l'interesse della Fiorentina che in attesa dell'ufficialità di Fabio Paratici dagli Spurs ha già prelevato il cartellino di Manor Solomon.

Il progetto di Comolli è chiaro e può cambiare il mercato di gennaio. Il prossimo passo della rivoluzione solo in estate. David, la gestione del club e di Spalletti: chapeau
