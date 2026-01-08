Ufficiale Latina, arriva l'esterno Tomaselli dalla Pergolettese: ha firmato per un anno e mezzo

Come anticipato l'esperienza dell'esterno Tomaselli alla Pergolettese è terminata dopo sei mesi. Il classe '99 infatti si è trasferito al Latina che lo ha acquistato a titolo definitivo facendogli firmare un contratto di un anno e mezzo. Questo il comunicato dei pontini:

"Il Latina Calcio 1932 comunica di essersi assicurato le prestazioni sportive dell’esterno Giacomo Tomaselli.

Nato a Borgosesia il 25 luglio 1999, Tomaselli è cresciuto calcisticamente nella squadra della sua città, dove ha esordito in Serie D restando per tre stagioni. Il salto nel professionismo arriva con il Monza in Serie C, categoria nella quale costruisce poi un percorso solido e continuo.

Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Gozzano per una stagione, Albinoleffe per tre campionati e Virtus Entella per altre tre annate. Gli ultimi mesi dello scorso campionato li ha disputati con la Feralpisalò. In totale sono 245 le presenze accumulate tra i professionisti.

In questa stagione Tomaselli era in forza alla Pergolettese, con 18 presenze nel Girone A di Serie C e due assist all’attivo, prima del passaggio in nerazzurro.

Un innesto di esperienza e affidabilità per il Latina, pronto a mettersi subito a disposizione del gruppo. Ha firmato un contratto fino a giugno 2027".