Benevento, un gradito ritorno in difesa: arriva il centrale Caldirola dalla Folgore Caratese
Il Benevento riaccoglie l'esperto difensore Luca Caldirola che aveva giocato con la maglia giallorossa dal gennaio 2019 al giugno 2021 contribuendo alla promozione in Serie A della formazione campana. Lo comunica il club giallorosso con una nota sui propri canali social:
"Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società U.S. Folgore Caratese A.S.D. per il trasferimento a titolo definitivo del difensore Luca Caldirola.
Il calciatore, classe 1991, ha firmato un contratto che lo legherà al Club giallorosso fino al 30 giugno 2026.
Bentornato Luca".
Editoriale di Marco Conterio Il progetto di Comolli è chiaro e può cambiare il mercato di gennaio. Il prossimo passo della rivoluzione solo in estate. David, la gestione del club e di Spalletti: chapeau
