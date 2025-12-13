Triestina, Margiotta: "Percepito affetto e passione della gente, sono emozionato"
TUTTO mercato WEB
Il CEO di House of Doge e membro del CdA della Triestina Marco Margiotta si è presentato in conferenza parlando anche dell'impatto con la realtà giuliana: "Il business è business, ma io sono emozionato. In tutto quello che faccio ci metto il cuore, e qui mi sento italiano nel sangue. È la seconda volta che vengo a Trieste, ho percepito affetto e passione della gente, mi piange il cuore vedere il morale di tifosi e giocatori, che però non devono essere distratti da rumori di sottofondo.
Sono fiducioso di avere un ruolo attivo nel portare in sicurezza questo club: con House of Doge siamo passati dal nulla a detenere una moneta con un portafoglio di 30 biilioni di dollari. Porteremo questa filosofia all’interno del club".
Altre notizie Serie C
Editoriale di Niccolò Ceccarini Roma, pronto l’assalto per Zirkzee. Tel è la prima alternativa. Loftus-Cheek-Lucca ipotesi di scambio tra Milan e Napoli. Per la difesa rossonera spunta l’ipotesi Disasi. Inter, si insiste per Ordóñez
Le più lette
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Il CEO di Tether: "Inviata offerta a Exor per comprare la Juve. Pronti a investire 1 miliardo nel club"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile