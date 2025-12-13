Triestina, Margiotta: "Percepito affetto e passione della gente, sono emozionato"

Il CEO di House of Doge e membro del CdA della Triestina Marco Margiotta si è presentato in conferenza parlando anche dell'impatto con la realtà giuliana: "Il business è business, ma io sono emozionato. In tutto quello che faccio ci metto il cuore, e qui mi sento italiano nel sangue. È la seconda volta che vengo a Trieste, ho percepito affetto e passione della gente, mi piange il cuore vedere il morale di tifosi e giocatori, che però non devono essere distratti da rumori di sottofondo.

Sono fiducioso di avere un ruolo attivo nel portare in sicurezza questo club: con House of Doge siamo passati dal nulla a detenere una moneta con un portafoglio di 30 biilioni di dollari. Porteremo questa filosofia all’interno del club".