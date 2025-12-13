Trapani, Aronica: "Non sottovaluteremo nulla. Il Cosenza è una squadra molto forte"

In vista del big match contro il Cosenza, il tecnico del Trapani Salvatore Aronica ha parlato in conferenza stampa: "Il punto di Salerno ci ha dato fiducia ed entusiasmo. Domani (oggi ndr) troveremo un’altra delle pretendenti alla vittoria del campionato, un Cosenza molto forte, ci siamo preparati molto bene per questa partita. Non sottovaluteremo nulla, non possiamo permettercelo conoscendo il valore della rosa avversaria. Abbiamo visto pregi e difetti del Cosenza lavorando molto su noi stessi, con l’idea di entrare grintosi come abbiamo sempre fatto.

Potrebbe tornare tra i convocati qualche acciaccato e magari potremmo vedere anche qualche giovane titolare. Per me tutti possono conquistare il posto, non precludo niente a nessuno. Mi auguro solo che la gente risponda in massa dando l’apporto giusto a una squadra che si è sempre comportata bene".