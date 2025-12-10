Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La Top 11 del Girone A di Serie C: Dolomiti, nessuna Clemenza per la Pro Patria

La Top 11 del Girone A di Serie C: Dolomiti, nessuna Clemenza per la Pro Patria
Luca Clemenza
Luca Esposito
Oggi alle 06:55Serie C
Luca Esposito

E’ andata in archivio la 17^ giornata nel Girone A di Serie C. Questi i risultati:
Trento-Cittadella 1-0
Pro Vercelli-Renate 1-1
Arzignano Valchiampo-Inter U23 1-1
Novara-Vicenza 2-2
Union Brescia-Lumezzane 0-1
Pro Patria-Dolomiti Bellunesi 0-2
Albinoleffe-Ospitaletto Franciacorta 1-1
Lecco-Alcione 1-0
Virtus Verona-Pergolettese 1-1
Giana Erminio-Triestina 2-1

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 3-4-3:

Drago (Lumezzane): ipnotizza Di Molfetta neutralizzando con bravura un calcio di rigore che forse avrebbe potuto cambiare il destino del Brescia e del tecnico Diana. Reattivo e concentrato dal primo al novantacinquesimo minuto.
Gusu (Albinoleffe): la formazione lombarda, rispetto al recente passato, non sta certo brillando per continuità di rendimento e il pareggio interno con l'Ospitaletto non permette di muovere più di tanto la classifica. La rimonta, tuttavia, conferma almeno che il gruppo ha carattere: ci pensa il difensore, con un tempestivo inserimento dalle retrovie, a siglare il gol del definitivo 1-1.
Kritta (Lecco): uno degli esterni più forti in assoluto della categoria, un giocatore che farebbe la fortuna di qualunque allenatore. Corre, recupera palloni, serve un assist decisivo a Sipos e sfiora il gol dopo una travolgente azione personale.
Trainotti (Trento): super prestazione da parte di tutta la squadra, un successo di prestigio contro una big in forma come il Cittadella arrivato solo allo scadere su rigore, ma pienamente meritato per quanto prodotto nei novanta minuti. Esemplare la prova della difesa, lui ha giganteggiato su Castelli e Rabbi.
Guarneri (Ospitaletto): giornata dopo giornata sta acquisendo sempre più consapevolezza dei propri mezzi e autostima, lo conferma una statistica che lo vede stazionare stabilmente nella metà campo avversaria. Il gol segnato a inizio ripresa non è affatto una casualità.
Fiorin (Virtus Verona): bel destro di prima intenzione da centro area e vantaggio dopo appena dieci minuti per i padroni di casa, desiderosi di uscire quanto prima dal tunnel della crisi. Non è bastato per tornare alla vittoria, ma in questo periodo difficile conta comunque muovere la classifica e non perdere gli scontri diretti.
Lamesta (Giana Erminio): mezz'ora a disposizione per dare ragione a un allenatore che esorta le riserve a considerarsi titolari aggiunti che possono fare la differenza anche subentrando. A otto minuti dalla fine disegna una traiettoria perfetta: Matosevic battuto e Triestina sempre più distante dalla zona playout.
Basso (Novara): prova di grande sostanza a centrocampo, ingaggia un duello molto fisico con Cavion prima e Zonta poi e si fa rispettare. Del resto la personalità è sempre stata una delle sue caratteristiche principali. Nel momento di maggior sofferenza per i piemontesi segna un gol che toglie certezze alla capolista Vicenza.
Iori (Lumezzane): decide un derby inedito trasformando alla perfezione un calcio di rigore. E' particolarmente ispirato e sfiora la doppietta in diverse occasioni, imbattendosi in un paio di ottime parate di Gori. Fa un figurone in una platea di prestigio come quella del Rigamonti.
Clemenza (Dolomiti Bellunesi): si muove su tutto il fronte offensivo per non dare punti di riferimento agli avversari, in tandem con Marconi sembra trovarsi molto a suo agio e la giocata di tacco con cui chiude la gara di Busto Arsizio fotografa il suo buon momento di forma.
Stuckler (Vicenza): a Novara non una prova indimenticabile per la formazione di Gallo, ma un punto in trasferta su un campo difficile consente comunque di allungare ulteriormente su una concorrenza tutt'altro che agguerrita. Scegliamo lui come migliore in campo tra i biancorossi per il bel gol e per un paio di conclusioni pericolose che meritavano miglior sorte.
Emanuele Troise (Lumezzane): aveva ereditato una situazione difficile e, piano piano, sta riuscendo a tirar fuori i lombardi dalle sabbie mobili della classifica. Grande vittoria a Brescia e zona playoff distante appena un punto.

