Ranking UEFA per il 5° posto in Champions, pari e patta con la Premier: Italia sempre terza

Una vittoria e una sconfitta contro squadre di Premier League nel martedì sera di Champions League delle squadre di Serie A. E se l'Inter si arrende al Liverpool e al calcio di rigore dubbio assegnato contro Bastoni per via di una trattenuta la cui pesantezza è stata senz'altro accentuata da Wirtz, l'Atalanta di Palladino si gode invece una notte magica, visto che è stata capace di battere il Chelsea.

Si modifica quindi anche il Ranking UEFA stagionale per il 2025/2026, la speciale graduatoria che assegnerà un posto in più nella prossima edizione della Champions League ai primi due paesi classificati. Al momento l'Italia rimane al 3° posto, con la Germania che rimane quindi a distanza di tiro. Se l'Inter fosse riuscita a mantenere il pareggio, il distacco sarebbe potuto essere ancor meno, pure con la stessa Inghilterra che è attualmente capolista. Ma c'è pure tutto il tempo per riuscire ancora a rosicchiare il divario.

RANKING UEFA STAGIONALE PER IL 2025/2026

1. Inghilterra 11.416 (9 squadre ancora in corsa su 9)

2. Germania 10.321 (7 su 7)

-- -- -- --

3. Italia 9.857 (7 su 7)

4. Spagna 9.750 (8 su 8)

5. Portogallo 9.400 (4 su 5)

6. Polonia 9.375 (4 su 4)

7. Cipro 9.250 (3 su 4)

8. Francia 8.839 (7 su 7)

9. Danimarca 8.125 (2 su 4)

10. Grecia 7.500 (4 su 5)