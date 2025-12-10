Live TMW Liverpool, Slot: "Forse In Premier non fischiano quel rigore, ma abbiamo meritato"

Il Liverpool vince a San Siro 0-1 grazie al rigore di Szoboszlai e raggiunge proprio i nerazzurri a quota 12 punti nella League Phase di Champions league. Tra poco l'allenatore dei Reds Arne Slotinterviene in conferenza stampa.

Come commenta la partita?

"Tutto quello che avrei potuto chiedere. Quarta partita in dieci giorni, non si vede spesso. Abbiamo solo 13 giocatori di campo a disposizione. Dopo il colpo incassato con il leeds, giocare contro una squadra così forte come l'Inter, non potevo chiedere nulla di più. Ottima mentalità nella ripresa, siamo migliorati man mano nella partita e abbiamo ricevuto un rigore. Questo forse è un rigore che non si fischiava in Premier ma dopo il gol annullato forse le decisioni si equilibrano. A volte le decisioni arbitrali ci sono andate contro in Premier e Champions.

Può essere una svolta?

"Era importante raggiungere un risultato questa sera. Avevamo bisogno di punti sapevamo quanto sarebbe stato difficile qui. Questo è un ottimo risultato. Abbiamo fatto risultati speciali battendo ad esempio anche il Real e Arsenal, è sorprendente vedere dove abbiamo perso punti".

Pensa di vedere prestazioni simili in Champions?

"La maggior parte delle prestazioni sono state di livello. Con il Leeds tre occasioni e tre gol subiti ad esempio, con il Sunderland abbiamo preso gol su una deviazione e non credo che abbiamo sempre otteunto ciò che avremo meritato".

Un commento sul centrocampo?

"Tutti i giocatori hanno mostrato impegno, non solo i centrocampisti. Sono stati bravi anche gli attaccanti e voglio però anche parlare di Konatè e Van Dijk che hanno giocato un'ottima partita. Vuol dire tanto sentire i cori dei tifosi ma io non sono importante".

Il primo passo deve venire da Salah? Ci dice cos'ha detto con Seedorf?

"Si trattava del parere di Clarence, bisogna parlare dei giocatori del Liverpool presenti sta sera. Vincere fuori casa con un avversario così forte però merita un giudizio sui giocatori".

Come ha reagito alle critiche Konatè?

"Fino alla partita con il PSV aveva fatto bene ma non sono sorpreso che abbia giocato bene oggi. Lui è stato molto sfortunato in alcune circostanze, anche questa sera non siamo riusciti a segnare alla prima occasione".

Szoboszlai non batte spesso i rigori, è stupito dalla sua prestazione?

"Di lui è speciale anche la corsa che mette sempre in campo, è speciale quello che sta facendo atleticamente e anche calcisticamente. Non era facile il rigore, lui calcia molto bene ma calcia tanti rigori in nazionale".

C'è un problema psicologico nel Liverpool in Premier?

"Abbiamo fatto bene in Champions, in Premier non siamo gli unici che fanno fatica. Si tratta di dettagli anche piccoli. Questa è stata una stagione di alti e bassi. Abbiamo mostrato comunque grande mentalità".

La sua squadra ha mosttrato gande energia, è d'accordo?

"La tattica è un conto ma se hai giocatori di qualità contro serve anche spirito ed energia. L'ho vista da entrambe le parti. L'inter è molto esperta e disciplinata, abbiamo provato a controllare il gioco. La differenza è stata una bella prestazione difensiva. Poi ci sono piccoli dettagli, come un gol annullato o un rigore. Tante volte siamo stati sfortunati ma credo che abbiamo meritato di stare dalla parte della ragione".

00.18 - termina la conferenza stampa