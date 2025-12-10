Atalanta, De Ketelaere e Scamacca scrivono la storia nerazzurra. I numeri

Atalanta è sempre sinonimo di storia, e ieri sera contro il Chelsea la Dea nerazzurra ha collezionato una grande vittoria che la porta sempre più vicina alla qualificazione agli Ottavi di Champions League: seppur, citando lo stesso mister Palladino, occorra utilizzare quell’intensità anche per risollevarsi in campionato dove il gruppo ha ovviamente la necessità di ritornare in piena zona Europa.

Della serata nerazzurra sono stati protagonisti Gianluca Scamacca e Charles De Ketelaere: due attaccanti che l’Atalanta vuole consolidare per farli diventare sempre più trascinatori, e dall’altra parte mister Palladino li sta mettendo nella miglior condizione possibile. Certo, è chiaro che deve essere sempre l’intero gruppo a venirne fuori (si vince insieme, si perde insieme), ma queste due pedine si stanno dimostrando fondamentali, e in una serata storica come quella contro il Chelsea non potevano mancare delle statistiche che hanno riscritto anche la loro storia all’interno del contesto Atalanta.

Gianluca Scamacca sigla il suo 23° gol con l'Atalanta entrando ufficialmente nella TOP 10 nerazzurra delle punte più prolifiche in tutta la storia della Dea: superando due leggende come Beppe Savoldi e Jeppson, ed eguagliando Zampagna. Mentre per De Ketelaere si tratta del 31° sigillo bergamasco eguagliando un altro attaccante biondo che anche lui ha fatto la storia dell’Atalanta: Claudio Caniggia. Semplicemente la storia nella storia.