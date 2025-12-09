Bari, Cerofolini: "Dovevamo battere il Pescara. Commessi troppi errori"

Dopo l'1-1 del 'San Nicola' fra Bari e Pescara di ieri e valido per la 15ª giornata del campionato di Serie B, Michele Cerofolini ha rilasciato alcune dichiarazioni a RadioBari:

“Era una partita da vincere per come si era messa - ha commentato l'estremo difensore dei Galletti -. In questo campionato nessuna partita è scontata, ma per come si era messa la gara era dalla nostra parte. Abbiamo lottato fino alla fine, abbiamo fatto alcuni errori e non ci nascondiamo. Abbiamo cercato di portare il risultato a casa fino alla fine. Dobbiamo lavorare sull’approccio alla partita, sull’approccio mentale. Dobbiamo cercare di indirizzare la partita sin dall’inizio.

Andare in campo e non sbagliare mai non è facile, ovviamente dobbiamo cercare di fare meno errori possibili, tenere la porta inviolata. Stiamo lavorando molto in settimana, ascoltiamo il mister sempre. Dobbiamo limare alcuni errori, ma sono fiducioso, il mister ci sta dando una linea guida. Spero riusciremo ad essere perfetti o quasi.”